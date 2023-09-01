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Изнер не сдержал слёз на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры

На счету теннисиста 16 побед в турнирах ATP.
01 сентября 2023 11:01
автор: Виталий Овсянников

Американский теннисист Джон Изнер принял участие в пресс-конференции после объявления о завершении карьеры.

В своем последнем матче он уступил соотечественнику Майклу Ммо во втором круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7).

На пресс-конференции 38-летний спортсмен не сдержал слёз.

«Я горжусь тем, чего достиг в своей карьере. Я думаю, что для меня было довольно просто принять решение о завершении карьеры. Мне 38 лет. Я провёл очень долгую карьеру в теннисе. Теннис был огромной частью моей жизни. Тяжело прощаться. В конце концов этот день настал», - сказал Изнер.

Наивысшим достижением Изнера является восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 16 побед в турнирах ATP.

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