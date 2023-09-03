«Просто я был чуть лучше в важных моментах». Медведев - о победе над Баэсом на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над аргентинцем Себастяном Баэсом в рамках третьего круга Открытого чемпионата США.
Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу третьей ракетки мира.
Медведев ругался с фанатами и хитрил. А помог победить россиянину… дождь!
«Мы оба играли хорошо, даже в первых двух партиях. Просто я был чуть лучше в важных моментах, всё шло по-моему. В третьем сете Баэс поднял свой уровень игры, чем усложнил задачу. Немного удачи и моя хорошая игра позволили мне остаться на плаву в этом сете. Хорошо, что закончили играть не в четыре часа утра», — заявил Медведев после матча.
В следующем раунде турнира россиянин встретится с австралийцем Алексом де Минором.
источник: «Советский спорт»