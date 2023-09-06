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Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open

Россияне поспорят за выход в полуфинал.
Кафельников сделал прогноз на матч Медведева и Рублёва на US Open
06 сентября 2023 12:03
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников высказался перед матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева.

Напомним, россияне сыграют в 1/4 финала US Open. Встреча состоится сегодня, 6 сентября и стартует в 20:30 по московскому времени.

«Самое большое ожидание от этого матча – один из двух российских теннисистов будет играть в полуфинале. Это очень хороший результат. Фаворита в этой встрече выделить сложно. На бумаге, наверное, Медведев посильнее, увидим, что будет на деле», – сказал Кафельников.

В 1/8 финала US Open Андрей Рублёв одолел британца Джека Дрейпера (3:1), а Даниил Медведев взял верх в матче с австралийцем Алексом Де Минуаром (3:1).

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