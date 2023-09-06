Янчук – о матче Медведева и Рублева: Андрей постарается свергнуть короля с трона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями перед матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева.

Напомним, россияне сыграют в 1/4 финала US Open. Встреча состоится сегодня, 6 сентября и стартует в 20:30 по московскому времени.

«Это ужасно, я с содроганием жду этот матч. Эта встреча будет принципиальной. Хотя у Медведева большее количество побед над Рублёвым, на всё-таки Андрей тоже выигрывал. Рублёв сейчас второй в России после Медведева, конечно, ему хорошо бы свергнуть короля с трона, а не гнаться за ним, поэтому он будет настроен решительно.

Эти два теннисиста разные по стилю игры, хотя Даниил в последнее время стал играть в более высоком темпе, подтянулся, удар справа стал более компактный и намеченный, слева ему атаковать лучше, у него больше шансов. У Рублёва хороший удар справа, терроризирующий соперников. Подачи у обоих хороши, оба настроены на победу.

У Медведева может быть чуть больше шансов, он играет постабильнее. Я бы сказал, 55 на 45 их шансы в пользу Даниила, но это теоретически. Практически, надо смотреть, думаю, они сыграют минимум четыре сета», – рассказал Янчук.

Ранее о предстоящем матче россиян в четвертьфинале US Open также высказался Евгений Кафельников, назвав Медведева фаворитом встречи.