Ольховский не уверен, что Медведев обыграет Рублева в четвертьфинале US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» Андрей Ольховский высказался перед матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Напомним, россияне сыграют сегодня, 6 сентября. Встреча стартует в 20:30 по московскому времени.

«Единственное, чего я жду, так это хороший игры и с той, и с другой стороны. Фаворита нет в этом матче, хочется увидеть качественный и интересный теннис. Надеюсь, эта игра станет украшением турнира. Оба играют достаточно уверенно сейчас. У Рублёва скорость побольше, Медведев бывает психологически стабильнее и увереннее», – сказал Ольховский корреспонденту «Советского спорта».

Ранее о предстоящем матче россиян в четвертьфинале US Open также высказался Евгений Кафельников, назвав Медведева фаворитом встречи.