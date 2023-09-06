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Ольховский не уверен, что Медведев обыграет Рублева в четвертьфинале US Open

Матч состоится сегодня, 6 сентября.
06 сентября 2023 13:46
автор: Элина Бурина

Чемпион «Ролан Гаррос» Андрей Ольховский высказался перед матчем Даниила Медведева и Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Напомним, россияне сыграют сегодня, 6 сентября. Встреча стартует в 20:30 по московскому времени.

«Единственное, чего я жду, так это хороший игры и с той, и с другой стороны. Фаворита нет в этом матче, хочется увидеть качественный и интересный теннис. Надеюсь, эта игра станет украшением турнира. Оба играют достаточно уверенно сейчас. У Рублёва скорость побольше, Медведев бывает психологически стабильнее и увереннее», – сказал Ольховский корреспонденту «Советского спорта».

Ранее о предстоящем матче россиян в четвертьфинале US Open также высказался Евгений Кафельников, назвав Медведева фаворитом встречи.

источник: «Советский спорт»
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