Рублёв назвал причины поражения от Медведева в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от четвертьфинала US Open с соотечественником Даниилом Медведевым.

Напомним, что встреча завершилась поражением 25-летнего спортсмена со счетом 4:6, 3:6, 4:6.

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«Сегодня я чувствовал, что у меня было много шансов на победу. Просто в те моменты он был лучше, или Даниил лучше подавал, или он играл лучше, а я был противоположностью. Или я не сделал первую подачу и играл со второй и всё в таком духе. Помню несколько раз я подходил к сетке и не мог нанести удар, не было действительно сильного удара с лёта», — заявил Рублёв после матча.

Отметим, что Андрей установил антирекорд. Он в девятый раз в карьере проиграл в 1/4 финала турниров «Большого шлема».