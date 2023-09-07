Медведев разгромил Рублёва в четвертьфинале. Жара в Нью-Йорке вымотала теннисистов

С одной стороны, встреча в четвертьфинале US Open 2023 первой и второй ракеток России событие очевидно главное для отечественного спорта, с другой – очень хотелось, чтобы и Андрей Рублёв, и Даниил Медведев прошли как можно дальше. Да, точно кто-то из наших должен был выйти в полуфинал, но кто именно – тут уж дело вкуса. Главное, что всех любителей тенниса ожидало увлекательное зрелище.

Не часто представители России рубятся на такой стадии турнира серии «Большого Шлема». Но статистика в этой паре была такова, что Медведев уже дважды останавливал на стадии четвертьфинала Рублёва – в 2020 году на также на US Open и в 2021 на кортах Австралии.

РЕЗВЫЙ СТАРТ РУБЛЁВА

Удивительно, но старте первого сета Рублёв был в таком порядке, что и не замечал оппонента на корте. А Даниил будто искал где-то в глубинах своей души противоядие от такой игры Андрея. Кстати, на этот турнире 8-я ракетка мира примерно так начинал все свои поединки, но потом несколько сдавал позиции, будто брал небольшой отдых, чтобы добить соперника уже в более поздних сетах. Брейк соперника в начале сета чуть выбил из колеи Медведева, но он тёртый калач, и не такое переживал на мировых кортах.

Медведев напугал фанатов. Уже в начале матча вызвал врача

СПОКОЙСТВИЕ ДАНИИЛА

Но такую же бодрую игру Андрея, Даниил ответил своим убийственным спокойствием и восстановил статус-кво, сделав в шестом гейме ответный брейк. Дальше россияне начали играть ноздря в ноздрю, чуть строже играя на своих подачах. Рублёв периодически выбегал к сетке, а Медведев сел на своего любимого конька и с задней линии выжидательно бомбардировал форхендами и бэкхэндами половину корта Андрея.

«Я крёстный отец его дочери». В четвертьфинале US Open сразятся Медведев и Рублёв

Во время розыгрыша девятого гейма, Медведев во второй раз за партию взял подачу соперника и максимально приблизился к выигрышу первого сета. И 3-я ракетка мира не оплошал, уверенно взяв свою подачу и спокойно закончив не самый удачно начавшийся сет 6:4.

КАК БЫТЬ АНДРЕЮ?

Второй сет начался с равной борьбы, уже не было всплесков в попытках сделать обязательный брейк, каждый из теннисистов брал своё. Правда, по всему течению сета ощущалось какое-то неосязаемое преимущество Медведева. Как-то более уверенно он себя ощущал и также вёл игру. Не было того самого нерва, который присущ поединкам на такой серьёзной стадии. Ситуация первого сета повторилась во втором, при счёте 3:3 Андрей Рублёв отдал свою подачу, а для Меведева это был скрытый сетбол.

Getty Images

БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ ВТОРОЙ РАКЕТКИ РОСССИИ

Однако сразу после этого Даниил взял медицинскую паузу и к нему на корт вышел врач. Видимо, не всё так было гладко со здоровьем у фаворита или жара за +30 градусов давала о себе знать. Именно после этой ситуации, Рублёв начал играть мощнее, ощущая, что здесь и сейчас, в том числе, и из-за медицинских проблем Дани, у него появляется шанс переломить неудачный ход игры. Но, нет. Медведев сделал ещё один брейк при счёте 5:3 и забрал второй сет (6:3). Без шансов для второй ракетки России.

Getty Images

ДИКАЯ ЖАРА НЬЮ-ЙОРКА

Третий сет начался и продолжился со сплошных обоюдных брейков – восемь первых геймов! Когда-то это должно было закончится. Оба спортсмена буквально выживали в американской жаре и духоте. Страшно было смотреть на россиян во время третьего сета, будто шло соревнование марафонцев и главное было – не сойти с дистанции и доковылять до финиша.

Getty Images

Даниил сидел на стуле, обернувшись во влажное полотенце, а Андрей периодически удалялся в подтрибунное помещение. Каждый приводил себя в порядок как мог. За всем этим с трибун наблюдал легендарный любитель воды – американец Майкл Фелпс.

МЕДВЕДЕВ В ПОЛУФИНАЛЕ!

В девятом гейме Медведев наконец-то забрал свою подачу м повёл 5:4. В каждом из сетов, в самое нужное время, Даниил выравнивал игру и делал ровно то, что нужно было в данный день и час. Так получилось и в третьем. Долгая возня на подаче Рублёва, около 15 минут продолжался розыгрыш решающего гейма, но всё в какой-то момент закончилось (с 5-го матчбола!). 6:4, 6:3, 6:4.