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Собкин – о победе Медведева в полуфинале US Open: в этом нет чего-то экстраординарного

Россиянин выбил с турнира первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
09 сентября 2023 12:16
автор: Элина Бурина

Заслуженный тренер России Борис Собкин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» оценил победу Даниила Медведева в полуфинале US Open.

Сегодня, 9 сентября, уроженец Москвы обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Даня сам сказал очень чётко по поводу своей игры: «Мне надо было сыграть на 11 из 10, а я сыграл на 12». Он провёл замечательный матч, чтобы обыграть Алькараса надо играть действительно хорошо. Даниил это сделал.

Он находится в хорошей форме, в его победе нет чего-то экстраординарного. Медведев находится примерно на том же уровне, на котором сейчас Алькарас. Играли живые люди в конкретный день в конкретных условиях. Между ними нет каких-то непреодолимых преград в плане качества игры. Даня сыграл хорошо, Алькарас, может быть, чуть хуже, чем мог бы. Эти нюансы в конечном счёте всё и решают. Алькараса обыграл теннисист не из пятой сотни, а человек, который стоит рядом. В этот вечер Даня был лучше и заслуженно победил, не более того», – сказал Собкин.

В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

источник: «Советский спорт»
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