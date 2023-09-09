Ольховский оценил шансы Медведева на победу в финале US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» Андрей Ольховский отреагировал на победу Даниила Медведева в полуфинале US Open, а также оценил его шансы на успех в решающем матче.

Напомним, в ½ финала россиянин обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В финале россиянину предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

«Даниил играл очень уверенно, надёжно, быстро. Это был один из лучших матчей, которые он провёл за последнее время. Было интересно наблюдать, что Алькарас во многих случаях по скорости играл медленнее, чем Медведев. У Дани в целом, на мой взгляд, было преимущество, он играл стабильнее и быстрее, чем обычно показывал себя с Алькарасом. У испанца попросту не было достаточного времени на атаку, Даня сам давил и играл очень плотно. Думаю, Медведев был психологически готов к этому матчу, также ему помогли стабильность и плотность игры. Поздравляю Даниила и желаю ему удачи в финале. Если будет происходить то же самое, что и в полуфинале, думаю, у него есть все шансы на победу в матче с Джоковичем», – заявил Ольховский «Советскому спорту».

Ранее о прошедшем полуфинале US Open высказался заслуженный тренер России Борис Собкин, отметив, что в победе Медведева нет ничего экстраординарного.