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Эксперт назвал победу над Алькарасом в полуфинале US Open лучшим матчем в карьере Медведева

Чесноков отметил мощную динамику и скорость игры обоих теннисистов в прошедшем полуфинале.
09 сентября 2023 16:35
автор: Никита Плохих

Победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков рассказал корреспонденту «Советского спорта», чего ждёт от финального матча US Open, а также отметил невероятный уровень игры Медведева в полуфинале турнира.

«Я считаю, что этот матч лучший в карьере Медведева. Очень хорошо, что он взял первый сет, это помогло ему комфортно взять второй. Матч был потрясающий, такая динамика и скорости, как игроки отрабатывали ногами, нереально. Эта встреча была украшением турнира. Мне понравилось, что и публика поддерживала обоих теннисистов. Матч был гениальнейший. Все игры, в которых Медведев одержал верх в этом году, не сравнятся с этой, она была выше, чем что-либо.

По тому, как Медведев набирает форму и по его игре, думаю, в финале у него есть шансы. У Даниила уже есть опыт игры в качестве финалиста, главное, чтобы он был свежий, психологически настроен и устройств, не сломался и не дрогнул. Думаю, финал будет просто потрясающим. Обо игрока находятся в невероятной форме, играют на таком уровне, что дотянуться до них мало кто сможет», – сказал Чесноков.

Напомним, в 1/2 финала турнира россиянин обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В финале россиянину предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

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