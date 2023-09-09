Кафельников отказался назвать Медведева фаворитом финала US Open 

Даниил Медведев не будет фаворитом финала US Open, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Я как и все очень доволен результатом Даниила. Это была важная, эффектная и красивая победа. Однако на финал у всех букмекеров и специалистов фаворит есть - Джокович. Я придерживаюсь такого же мнения, Медведев точно не фаворит», – сказал Кафельников.

Напомним, в 1/2 финала россиянин обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В финале россиянину предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

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