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Андрей Чесноков - о Звонарёвой: ископаемое вышло в финал US Open

Эксперт отметил, что в финале парного разряда будет поддерживать российскую теннисистку.
10 сентября 2023 13:03
автор: Никита Плохих


Победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» прокомментировал выход Звонарёвой в финал в парном разряде, а также пожелал удачи теннисистке.

Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд стали финалистками US Open в парном разряде, обыграв американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани со счётом 2:0 (6:4, 6:1).

«Представляете, у нас ископаемое вышло в финал. Я ни в коем случае не хотел бы обидеть Веру Звонарёву, но в 39 лет выйти в финал US Open - это сильно. Я очень за неё рад. Конечно, мне бы хотелось, чтобы она взяла титул в этом возрасте, это было бы здорово. Могу пожелать ей удачи», - сказал Чесноков.

Ранее Андрей Чесноков также прокомментировал матч Медведева против Алькараса, назвав его лучшим в карьере Даниила.

источник: «Советский спорт»
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