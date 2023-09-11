Янчук назвал причину поражения Медведева в финале US Open: тактика серба оказалась правильной

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил прошедший финал US Open, а также рассказал, в чём сербский теннисист превзошёл россиянина.

Джокович выиграл у Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Джокович сделал выводы из своих поражений и построил игру так, что ему удалось подобрать ключики к Медведеву. Он не стал атаковать и остро играть, наоборот, методично и не спеша разыгрывал мячи, избирательно проводил атаку, не вступал в откровенный обмен удачами в темпе, это оказалось неудобно для Медведева. Даниилу не хватало скорости в ударах, чтобы сразу поразить соперника. Оба теннисиста играли примерно одинаково. Но в методичной подготовке завершающего удара Джокович оказался более стабильным и точным. Тактика серба оказалась правильной.

Я бы не сказал, что Медведев и Джокович находятся на разных уровнях. Конечно, у Новака больше мастерства, ассортимент приёмов у него богаче. Он является лидером. Но если они с Даниилом встретятся несколько раз, то, конечно, Медведев имеет все шансы выиграть, думаю, из 10 матчей 3-4 точно возьмёт. Соотношение сил примерно такое. В прошедшем матче Джокович оказался более подготовленным и продуманным, лучше контролировал ситуацию. Этот игрок - тактик, стратег. Думаю, Медведев проиграл не из-за того, что все силы отдал в матче с Алькарасом. Физически не было никаких ситуаций, в которых он сломался. Даниил играл от начала до конца достаточно резво и активно», - сказал Янчук.

Ранее о финальном поединке US Open также высказался заслуженный тренер России Борис Собкин, отметив эмоциональную усталость россиянина.

Эксперт - о финале US Open: у Новака бак был заполнен, а у Медведева наполовину пустой