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Янчук назвал причину поражения Медведева в финале US Open: тактика серба оказалась правильной

Эксперт разобрал финальный матч Даниила против Новака Джоковича.
11 сентября 2023 12:25
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил прошедший финал US Open, а также рассказал, в чём сербский теннисист превзошёл россиянина.

Джокович выиграл у Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Джокович сделал выводы из своих поражений и построил игру так, что ему удалось подобрать ключики к Медведеву. Он не стал атаковать и остро играть, наоборот, методично и не спеша разыгрывал мячи, избирательно проводил атаку, не вступал в откровенный обмен удачами в темпе, это оказалось неудобно для Медведева. Даниилу не хватало скорости в ударах, чтобы сразу поразить соперника. Оба теннисиста играли примерно одинаково. Но в методичной подготовке завершающего удара Джокович оказался более стабильным и точным. Тактика серба оказалась правильной.

Я бы не сказал, что Медведев и Джокович находятся на разных уровнях. Конечно, у Новака больше мастерства, ассортимент приёмов у него богаче. Он является лидером. Но если они с Даниилом встретятся несколько раз, то, конечно, Медведев имеет все шансы выиграть, думаю, из 10 матчей 3-4 точно возьмёт. Соотношение сил примерно такое. В прошедшем матче Джокович оказался более подготовленным и продуманным, лучше контролировал ситуацию. Этот игрок - тактик, стратег. Думаю, Медведев проиграл не из-за того, что все силы отдал в матче с Алькарасом. Физически не было никаких ситуаций, в которых он сломался. Даниил играл от начала до конца достаточно резво и активно», - сказал Янчук.

Ранее о финальном поединке US Open также высказался заслуженный тренер России Борис Собкин, отметив эмоциональную усталость россиянина.

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