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Чесноков – о финале US Open: Медведев сыграл даже лучше, чем с Алькарасом

Эксперт отметил колоссальную выносливость и скорость обоих финалистов турнира.
11 сентября 2023 14:09
автор: Элина Бурина

Победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков рассказал корреспонденту «Советского спорта» о своих впечатлениях от финального матча и оценил игру обоих теннисистов.

Напомним, в финале US Open играли Медведев и Джокович. Победа осталась за сербом, он одержал верх со счётом 3:0 (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Я считаю, что жалко, что было три сета, но игра была просто потрясающей. Оба игрока показали такой уровень тенниса, что любой им может позавидовать. Особенно запомнился второй сет. Жалко, что Даниилу не удалось его взять. Если брать матч в общем, то Джокович был стабильнее. Когда такого уровня матч идёт, решающими становятся один-два очка. В первом сете пару очков решили. Во втором — одно. В третьем сете при счёте 3:2 Даниил проиграл свою подачу и провалился вообще. Там получилось, что он десять очков подряд проиграл. Джокович в эти моменты играл ещё лучше чем когда-либо. Особенно на тай-брейке. Чуть-чуть где-то Джокович оказался лучше. Но это выражается в одном-двух розыгрышах, которые он выиграл в нужный момент.

Потрясающая игра. Скорости были космические. Физическая подготовка игроков была запредельной. Выносливость колоссальная. Я видел все эти компоненты. И мозги хорошо варили у обоих. Потрясающий матч. Мне показалось, что Медведев в финале играл лучше, чем в матче с Алькарасом. Скажем так: эти три игрока — Джокович, Медведев, Алькарас — будут занимать первые три строчки в конце года. И я думаю, что Джокович на сегодняшний день заслужил первую строчку. Это большое достижение в 36-летнем возрасте. Будет ли Медведев играть на таком уровне в его возрасте? Думаю, у него всё впереди», — сказал Чесноков.

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