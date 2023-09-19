Рафаэль Надаль: порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме

37-летний теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём здоровье.

Испанец получил травму во время Открытого чемпионата Австралии (2023) — растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента Надаль не выходил на корт.

«У меня есть проблемы с ногой, иногда она очень болит, не даёт мне спокойно жить. Порой мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме.

Теперь мне лучше, я контролирую эту боль, но взял паузу в карьере из-за поясничной мышцы», — цитирует Рафаэля Movistar.

Напомним, в активе Надаля 22 победы на турнирах «Большого Шлема». Также он является двукратным олимпийским чемпионом по теннису: в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах.

Ранее Надаль заявил, что был бы рад переходу Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».