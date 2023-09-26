«С первого дня говорила, что мы поженимся». Потапова — о будущей свадьбе с Шевченко

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая в рейтинге WTA 27-е место, поделилась подробностями о будущей свадьбе с Александром Шевченко.

«У нас были отношения с другими людьми до. Но было всё не то, и ощущалось всё не так. С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим жизнь абсолютно одинаково. Сейчас занимаемся подготовкой к свадьбе», — заявила Потапова в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 22-летняя российская теннисистка является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде. В 2023 году она дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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