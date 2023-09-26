ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Чесноков: этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него, прогрессирует без остановок

Роман действительно движется только вперёд.
26 сентября 2023 23:35
автор: Тимур Пацюк

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Романа Сафиуллина в финале турнира категории АТР 250 в Чэнду (Китай). Представитель РФ уступил Александру Звереву из Германии со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъём и всё ещё прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепляется в топ-50 рейтинга. В этом году он провёл два шикарных шлема - Уимблдон и US Open, заработал большое количество очков. Сегодня у него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!», - цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Ранее Сафиуллин трогательно обратился к жене после финала в Чэнду.

источник: Чемпионат.com
«Мы проделали длинный путь - от «Фьючерсов» до топ-50». Сафиуллин трогательно обратился к жене
Роману есть, чем гордиться.
26.09.2023 22:34
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Карен Хачанов посвятил победу на турнире в Чжухае своей семье
Карен Хачанов посвятил победу на турнире в Чжухае своей семье
В финале соревнований россиянин оказался сильнее японского теннисиста Йосихито Нисиоки.
26.09.2023 19:35
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина оценила победу Карена Хачанова на турнире в Чжухае
В финале россиянин одолел японского атлета Йосихито Нисиоку.
26.09.2023 17:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
Россиянин выиграл первый сет у соперника, но затем упустил победу.
26.09.2023 17:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сафиуллин проиграл второй сет Звереву в финале турнира в Чэнду
Победитель определится в третьей партии.
26.09.2023 17:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карен Хачанов стал чемпионом турнира в Чжухае
Карен Хачанов стал чемпионом турнира в Чжухае
В финале Карен обыграл японца Нисиоку.
26.09.2023 16:28
Теннис
Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду
Роман Сафиуллин выиграл первый сет у Зверева в финале турнира в Чэнду
Встреча теннисистов длится больше часа.
26.09.2023 16:06
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карен Хачанов выиграл первый сет финала турнира в Чжухае
В финале Карен играет с японцем Йосихито Нисиокой.
26.09.2023 16:05
Теннис
автор: Александр Кожевников
Россиянка Шнайдер победила Чжосюань и вышла во второй круг турнира в Нинбо, где сыграет с Рахимовой
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
26.09.2023 15:28
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.