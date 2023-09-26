Андрей Чесноков: этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него, прогрессирует без остановок

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Романа Сафиуллина в финале турнира категории АТР 250 в Чэнду (Китай). Представитель РФ уступил Александру Звереву из Германии со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъём и всё ещё прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепляется в топ-50 рейтинга. В этом году он провёл два шикарных шлема - Уимблдон и US Open, заработал большое количество очков. Сегодня у него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!», - цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Ранее Сафиуллин трогательно обратился к жене после финала в Чэнду.