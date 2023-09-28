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«Лучше закрыть крышу, чем заставлять игроков умирать на корте». Касаткина — о жаркой погоде в Токио

Хардовый турнир завершится 1 октября.
28 сентября 2023 11:33
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об условиях проведения матча на турнире в Токио.

Напомним, что спортсменка во встрече второго круга турнира обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил со счётом 6:4, 6:4. Касаткина пожаловалась на жару.

Касаткина победила Папамихаил во втором круге турнира WTA в Токио

«В тaких условиях, если у aрены есть крыша, её лучше зaкрыть. Если есть такие возможности, лучше их иcпользовать, чем заставлять игpоков чуть ли не умирать на коpте. Я благодарна болельщикaм. Знаю, что они тоже стрaдали, особенно на солнечной стoроне арены», — заявила Дарья после матча.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

источник: «Советский спорт»
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Александр получил право принять участие в престижнейшем турнире.
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