Тарпищев - о рекорде Мирры Андреевой: она удивительная. Может даже сыграет на Олимпиаде

В том, что Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой побеждавшей в матче China Open нет ничего удивительного, несмотря на возраст - она очень сильный игрок, заявил корреспонденту «Советского спорта» глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Безусловно, Мирра показала очень хороший уровень. Она в принципе довольно стабильно выступает, несмотря на свой юный возраст. Так что в её рекорде нет ничего удивительного, но она сама удивительная и очень сильная девочка. Думаю, что у неё есть отличные шансы поехать в тот же Париж на Олимпиаду, задел она организует прекрасный для этого», - сказал Тарпищев.

Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей матча на турнире China Open, который проходит в Пекине. 1 октября в игре первого круга Андреева победила 11-ю ракетку мира, чешку Барбору Крейчикову. Россиянка была сильнее в двух сетах – 6:2, 6:2