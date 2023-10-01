Юная сибирячка разнесла чемпионку «Ролан Гаррос». Для победы Мирре хватило часа.

Стремительный взлёт Мирры Андреевой в этом сезоне удивил многих. Шестнадцатилетняя сибирячка после выхода в финал юниорского Australian Open решила, что пришло время сконцентрироваться на выступлениях во взрослых соревнованиях. И почти сразу же начала показывать на новом уровне результаты лучше, чем у старшей сестры — Эрики.

На «Ролан Гаррос» Мирра добралась до третьего круга, а на Уимблдоне — и вовсе до четвёртого. После чего в швейцарской Лозанне дебютировала в роли сеяной на турнире WTA. На харде успехи младшей из сестёр Андреевых были чуть скромнее. Так что в основную сетку турнира в Пекине ей пришлось пробиваться через квалификацию.

>>На Уимблдоне засудили россиянку. 16-летняя звёздочка проиграла и отказалась жать судье руку

С этой задачей Мирра блестяще справилась. И в соперницы по первому кругу ей досталась уже знакомая ей Барбора Крейчикова. Впервые теннисистки встретились во втором круге Уимблдона в этом году. И тогда Андреева смогла совершить мини-сенсацию. Она уверенно взяла первый сет, а во втором чешка отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:4.

Getty Images

Так что победительнице «Ролан Гаррос» 2021 года перед второй в карьере встречей с юной россиянкой было явно неспокойно. И первые же минуты матча на пекинском харде подтвердили — поводы для переживаний Крейчиковой были не напрасны. Барбора сразу же отдала свою подачу, причём ведя по ходу гейма со счётом 40:15. А дальше отрыв Мирры только рос. После второго брейка в исполнении Андреевой стало ясно: несмотря на специфику женского тенниса, эту партию она с большой вероятностью не отпустит. Так в итоге и получилось — 6:2 — и российская теннисистка стала на шаг ближе к выходу во второй круг.

Второй сет развивался как под копирку с предыдущего. Барбора не успевала за темпом, задаваемым Миррой и допускала одну ошибку за другой Результатом стал ещё один ранний брейк в исполнении Андреевой. После которого дело оставалось за малым — сохранить концентрацию до последних розыгрышей и не отдать Крейчиковой победу своими руками. При счёте 5:2 Мирра вышла подавать на матч. И без особенных проблем завершила встречу в свою пользу. На корте теннисистки провели всего час.

Getty Images

Настолько зрелая игра нашей юной звёздочки против победительницы турнира Большого шлема даёт российским болельщикам надежду на долгий и успешный путь Мирры по сетке пекинского турнира. Во втором круге Андрееву ждёт противостояние с соотечественницей — Анастасией Павлюченковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русская звёздочка сражалась с чемпионкой US Open. Мирра проиграла в двухдневном триллере

16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку