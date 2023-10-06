Ольховский: вообще неважно, как Медведев сыграл в Пекине. Это турнир непонятной категории

Выступление Даниила Медведева на турнир в Пекине не имеет значения, гораздо значительнее, как он проявит себя в Шанхае, заявил в разговоре с «Советским спортом» первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский.

«Я не считаю, что Даня уступил ментально. На мой взгляд, Синнер был более удачлив на тай брейках и играл немного активнее, у него было лучше завершение. В целом, матч был ровный. У Даниила были возможности, но теннис - это теннис. Здесь выигрывает только один спортсмен. Этим спортсменом оказался Синнер. На мой взгляд, это турнир непонятной категории. Намного важнее как Даниил сыграет на турнире в Шанхае», - сказал Ольховский.

В 2023 году Медведев стал победителем трёх турниров категории ATP в Роттердаме, Дохе и Дубае, а также выиграл два соревнования серии «Мастерс» в Майами и Риме. Кроме того, атлет пробился в финал Открытого чемпионата США, где уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу.