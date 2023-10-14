Радукану не попала в состав сборной Великобритании на матч Кубка Билли Джин Кинг

Британская теннисистка Эмма Радукану не вошла в состав национальной команды на отборочный матч Кубка Билли Джин Кинг со Швецией.

Капитан сборной Великобритании Энн Кеотавонг объявила состав, в который попали Анна Бёррэдж, Кэти Бултер, Хизер Уотсон и Джоди Хэрриет Дарт. Соревнования намечены на 11-12 ноября.

Напомним, 20-летняя Радукану является победительницей одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла Открытый чемпионат США.

Ранее российский тренер Дмитрий Турсунов рассказал, почему прекратил сотрудничество с Радукану.