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Радукану не попала в состав сборной Великобритании на матч Кубка Билли Джин Кинг

Для 20-летней спортсменки места не нашлось.
14 октября 2023 12:03
автор: Тимур Пацюк

Британская теннисистка Эмма Радукану не вошла в состав национальной команды на отборочный матч Кубка Билли Джин Кинг со Швецией.

Капитан сборной Великобритании Энн Кеотавонг объявила состав, в который попали Анна Бёррэдж, Кэти Бултер, Хизер Уотсон и Джоди Хэрриет Дарт. Соревнования намечены на 11-12 ноября.

Напомним, 20-летняя Радукану является победительницей одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла Открытый чемпионат США.

Ранее российский тренер Дмитрий Турсунов рассказал, почему прекратил сотрудничество с Радукану.

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