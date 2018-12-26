Доминик Тим: Уверен, что Хачанов в 2019 году будет в топ-10 рейтинга ATP

Теннис 26 декабря 2018 20:34 Автор: Сметанникова Дарья

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил шансы россиянина Карена Хачанов попасть в первую десятку рейтинга ATP.

«Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами. Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.

Все мы предельно мотивированы удачно выступать в Абу-Даби. Каждый с помощью матчей хочет понять, насколько хорошо он подготовился к сезону, в какой форме находятся соперники. Уверен, что все выложатся на сто процентов», - цитирует Тима Khaleej Times.

Хачанов стартует на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship матчем с Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.