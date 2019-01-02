Рублев проиграл Басилашвили во втором круге в Дохе

Теннис 02 января 2019 21:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 61 минуту.

68-я ракетка мира Андрей Рублев выбыл из борьбы на турнире ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

Во втором круге 21-летний российский теннисист потерпел поражение от Николоза Басилашвили из Грузии, который занимает 21-е место в мировом рейтинге.

За 61 минуту 26-летний Басилашвили одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 и в четвертьфинале вышел на первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.

Напомним, в первом круге Рублев победил Андреаса Сеппи из Италии.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 416 205 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4