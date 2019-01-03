Возняцки вылетела с турнира в Новой Зеландии, уступив 152-й ракетке мира - Советский спорт
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Теннис03 января 2019 13:50Источник: «Советский спорт»

Возняцки вылетела с турнира в Новой Зеландии, уступив 152-й ракетке мира

Каролина Возняцки проиграла канадской теннисистке Бьянке Андрееску и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась победой канадской теннисистки со счетом 6:4, 6:4. Датская теннисистка отметилась одной подачей навылет и одной двойной ошибкой, реализовав два брейк-пойнта из 12. На счету канадки один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Андрееску станет американская теннисистка Винус Уильямс.

#возняцки каролин
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