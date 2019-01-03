Джокович обыграл Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе

Теннис 03 января 2019 19:52 Источник: «Советский спорт»

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира в катарской Дохе обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась один час 59 минут, за это время первая ракетка мира семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

А у грузина (21-я ракетка мира) четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.

Таким образом, Джокович вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять испанец Роберто Баутиста-Агут.