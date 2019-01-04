Бердых вышел в финал турнира в Дохе, обыграв Чеккинато

Теннис 04 января 2019 23:57 Источник: «Советский спорт»

Чешский теннисист Томаш Бердых в полуфинале турнира в катарской Дохе обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась один час 30 минут, за это время чех (71-я ракетка мира) 12 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

А у Чеккинато (20) пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.

Таким образом, Бердых вышел в финал турнира, где ему будет противостоять испанец Роберто Баутиста-Агут, обыгравший в полуфинале первую ракетку мира серба Новака Джоковича (3:6, 7:6 (8:6), 6:4).