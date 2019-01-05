Звонарева не доиграла матч с Риск в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка не выиграла ни одного гейма.
109-я ракетка мира Вера Звонарева не смогла выйти в финал турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.
В полуфинале 34-летняя российская теннисистка не доиграла матч с Элисон Риск из США. При счете 0:6, 0:1 во втором сете Звонарева отказалась от продолжения борьбы.
В финале Риск сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко из Белоруссии, которая в двух сетах нанесла поражение Яфань Ван из Китая (6:2, 6:1).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Элисон Риск (США) – Вера Звонарева (Россия, WC) – 6:0, 1:0, отказ