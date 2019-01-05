Звонарева не доиграла матч с Риск в полуфинале турнира в Шэньчжэне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис05 января 2019 10:32Автор: Липкин Антон

Звонарева не доиграла матч с Риск в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка не выиграла ни одного гейма.

109-я ракетка мира Вера Звонарева не смогла выйти в финал турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В полуфинале 34-летняя российская теннисистка не доиграла матч с Элисон Риск из США. При счете 0:6, 0:1 во втором сете Звонарева отказалась от продолжения борьбы.

В финале Риск сыграет с первой сеяной Ариной Соболенко из Белоруссии, которая в двух сетах нанесла поражение Яфань Ван из Китая (6:2, 6:1).

Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Элисон Риск (США) – Вера Звонарева (Россия, WC) – 6:0, 1:0, отказ

#wta#турнир wta в шэньчжэне#риск элисон#звонарева вера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта