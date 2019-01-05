Арина Соболенко: Здорово начинать сезон с титула

Теннис 05 января 2019 14:25 Автор: Сметанникова Дарья

13-я ракетка мира Арина Соболенко стала победителем турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В финале 20-летняя белорусская теннисистка нанесла поражение Элисон Риск из США, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 9 минут Соболенко завершила игру в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

«Если мне приходится играть два матча в течение дня, я это сделаю.

Здорово, что начинаю новый сезон с титула. Конечно, это способствует уверенности в собственных силах. Надеюсь, что теперь смогу успешно выступить и на Australian Open.

День получился тяжелым, особенно сложно было вернуться в игру после первого сета. Соперница здорово играла, я очень рада победе и тем, как именно я выиграла», - цитирует Соболенко Charlotte Observer.