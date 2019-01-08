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Теннис08 января 2019 08:38Автор: Липкин Антон

Александрова проиграла Стивенс в Сиднее

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

72-я ракетка мира Екатерина Александрова завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA Sydney International в Сиднее.

В первом круге 24-летняя российская теннисистка потерпела поражение от пятого номера мирового рейтинга Слоан Стивенс из США. За 2 часа 38 минут Александрова проиграла в трех сетах со счетом 6:0, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7).

Напомним, на прошлой неделе Александрова дошла до второго круга в Шэньчжэне, где уступила будущей победительнице турнира Арине Соболенко (3:6, 3:6).

В свою очередь в Сиднее 20-летняя белорусская теннисистка также выбыла из борьбы в первом круге после поражения от Петры Квитовой из Чехии (1:6, 5:7).

Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала

Слоан Стивенс (США, 4) – Екатерина Александрова (Россия, Q) – 0:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)
Петра Квитова (Чехия, 5, WC) – Арина Соболенко (Белоруссия) – 6:1, 7:5

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