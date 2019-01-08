Касаткина проиграла Саснович в первом круге в Сиднее

Теннис 08 января 2019 10:07 Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка потерпела второе поражение в сезоне.

Десятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA Sydney International в Сиднее.

В первом круге 21-летняя российская теннисистка, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от пробившейся через квалификацию Александры Саснович из Белоруссии, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Таким образом, Касаткина проиграла свой второй матч в сезоне. На прошлой неделе она также в первом круге выбыла из борьбы на турнире в Брисбене.

Следующей соперницей Саснович станет Присцилла Хон из Австралии.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/16 финала

Дарья Касаткина (Россия, 8) – Александра Саснович (Белоруссия, Q) – 6:1, 6:4