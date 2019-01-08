Касаткина проиграла Саснович в первом круге в Сиднее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис08 января 2019 10:07Автор: Липкин Антон

Касаткина проиграла Саснович в первом круге в Сиднее

Российская теннисистка потерпела второе поражение в сезоне.

Десятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA Sydney International в Сиднее.

В первом круге 21-летняя российская теннисистка, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от пробившейся через квалификацию Александры Саснович из Белоруссии, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Таким образом, Касаткина проиграла свой второй матч в сезоне. На прошлой неделе она также в первом круге выбыла из борьбы на турнире в Брисбене.

Следующей соперницей Саснович станет Присцилла Хон из Австралии.

Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала

Дарья Касаткина (Россия, 8) – Александра Саснович (Белоруссия, Q) – 6:1, 6:4

#wta#турнир wta в сиднее#касаткина дарья#саснович александра
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта