Касаткина проиграла Саснович в первом круге в Сиднее

Российская теннисистка потерпела второе поражение в сезоне.
Десятая ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление в одиночном разряде на турнире WTA Sydney International в Сиднее.
В первом круге 21-летняя российская теннисистка, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от пробившейся через квалификацию Александры Саснович из Белоруссии, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.
Таким образом, Касаткина проиграла свой второй матч в сезоне. На прошлой неделе она также в первом круге выбыла из борьбы на турнире в Брисбене.
Следующей соперницей Саснович станет Присцилла Хон из Австралии.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Дарья Касаткина (Россия, 8) – Александра Саснович (Белоруссия, Q) – 6:1, 6:4