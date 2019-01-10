Квитова обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Сиднее

Теннис 10 января 2019 15:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сиднее (Австралия) продолжается теннисный турнир.

Чешская теннисистка Петра Квитова в четвертьфинале турнира обыграла немку Анжелик Кербер со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Победительница матча совершила четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Кербер совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк из пяти.

В полуфинале турнира в Сиднее Квитова сыграет с теннисисткой из Белоруссии Александрой Саснович.

Отметим, что в прошлом году Кербер стала победительницей турнира в Сиднее, обыграв в финале австралийку Эшли Барти.