Квитова обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Сиднее - Советский спорт
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Теннис10 января 2019 15:57Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Квитова обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Сиднее

В Сиднее (Австралия) продолжается теннисный турнир.

Чешская теннисистка Петра Квитова в четвертьфинале турнира обыграла немку Анжелик Кербер со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Победительница матча совершила четыре эйса, одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Кербер совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк из пяти.

В полуфинале турнира в Сиднее Квитова сыграет с теннисисткой из Белоруссии Александрой Саснович.

Отметим, что в прошлом году Кербер стала победительницей турнира в Сиднее, обыграв в финале австралийку Эшли Барти.

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