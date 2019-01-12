Квитова выиграла турнир в Сиднее

Теннис 12 января 2019 13:42 Автор: Липкин Антон

В финале чешская теннисистка победила Барти.

Восьмая ракетка мира Петра Квитова стала победительницей турнира WTA Sydney International в Сиднее.

В финале 28-летняя чешская теннисистка в трех сетах победила Эшли Барти из Австралии, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Таким образом, Квитова выиграла свой первый турнир с июля прошлого года. Для нее этот титул стал 26-м в карьере.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 5) – Эшли Барти (Австралия) – 1:6, 7:5, 7:6 (7:3)