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Теннис12 января 2019 13:42Автор: Липкин Антон

Квитова выиграла турнир в Сиднее

В финале чешская теннисистка победила Барти.

Восьмая ракетка мира Петра Квитова стала победительницей турнира WTA Sydney International в Сиднее.

В финале 28-летняя чешская теннисистка в трех сетах победила Эшли Барти из Австралии, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Таким образом, Квитова выиграла свой первый турнир с июля прошлого года. Для нее этот титул стал 26-м в карьере.

Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Петра Квитова (Чехия, 5) – Эшли Барти (Австралия) – 1:6, 7:5, 7:6 (7:3)

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