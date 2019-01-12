Квитова выиграла турнир в Сиднее

В финале чешская теннисистка победила Барти.
Восьмая ракетка мира Петра Квитова стала победительницей турнира WTA Sydney International в Сиднее.
В финале 28-летняя чешская теннисистка в трех сетах победила Эшли Барти из Австралии, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).
Таким образом, Квитова выиграла свой первый турнир с июля прошлого года. Для нее этот титул стал 26-м в карьере.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, 5) – Эшли Барти (Австралия) – 1:6, 7:5, 7:6 (7:3)