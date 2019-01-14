Павлюченкова победила Пуиг и вышла во второй круг Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис14 января 2019 09:22Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Павлюченкова победила Пуиг и вышла во второй круг Australian Open

Встреча прошла в Мельбурне.

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 19 минут.

За это время Пуиг подала навылет 1 раз, заработала 17 виннеров, совершила 3 двойные и 26 невынужденных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 6. У Павлюченковой 4 эйса, 18 виннеров, 4 двойные и 26 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) – Кики Бертенс (Голландия).

Мельбурн. Australian Open-2019
Женщины
Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 4:6, 3:6

#павлюченкова анастасия#пуиг моника#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта