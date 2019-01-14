Павлюченкова победила Пуиг и вышла во второй круг Australian Open

Теннис 14 января 2019 09:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Мельбурне.

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 19 минут.

За это время Пуиг подала навылет 1 раз, заработала 17 виннеров, совершила 3 двойные и 26 невынужденных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 6. У Павлюченковой 4 эйса, 18 виннеров, 4 двойные и 26 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) – Кики Бертенс (Голландия).

Мельбурн. Australian Open-2019

Женщины

Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 4:6, 3:6