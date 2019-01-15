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Теннис15 января 2019 12:14Автор: Липкин Антон

Гаспарян выиграла у Чжу Линь в первом круге Australian Open

Ее следующей соперницей станет Мертенс.

91-я ракетка мира Маргарита Гаспарян вышла во второй круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/64 финала 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение в трех сетах Чжу Линь из Китая, которая занимает 118-е место в мировом рейтинге. За 1 час 51 минуту Гаспарян завершила матч в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Во втором круге ее соперницей станет 14-й номер рейтинга Элизе Мертенс из Бельгии.

Отметим, что в 2016 году Гаспарян дошла на Australian Open до четвертого круга. Ни до, ни после того турнира она не выиграла до сегодняшнего дня ни одного матча в основной сетке турниров «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Чжу Линь (Китай, Q) – 4:6, 6:2, 6:2

#wta#australian open#гаспарян маргарита#чжу линь
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