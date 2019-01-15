Халеп обыграла Канепи и вышла во второй круг Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис15 января 2019 14:29Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Халеп обыграла Канепи и вышла во второй круг Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира Халеп обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

В активе первой ракетки мира четыре эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 12. У Канепи четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и два брейка из четырех.

Во втором круге Australian Open Халеп сыграет с американкой Софией Кенин, которая ранее обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 3:6, 7:5).

#халеп симона#канепи кайя#кенин софия#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта