Халеп обыграла Канепи и вышла во второй круг Australian Open

Теннис 15 января 2019 14:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира Халеп обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

В активе первой ракетки мира четыре эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 12. У Канепи четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и два брейка из четырех.

Во втором круге Australian Open Халеп сыграет с американкой Софией Кенин, которая ранее обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 3:6, 7:5).