Маргарита Гаспарян: Очень рада, что сумела одержать победу на Australian Open - Советский спорт
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Теннис15 января 2019 16:03

Маргарита Гаспарян: Очень рада, что сумела одержать победу на Australian Open

91-я ракетка мира Маргарита Гаспарян вышла во второй круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/64 финала 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение в трех сетах Чжу Линь из Китая, которая занимает 118-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

«Неделю назад мне пришлось сняться с турнира в Окленде — травма была еще до соревнований, но там все ухудшилось. Тем не менее, я рада что играю здесь и рада что сумела одержать победу.

Для меня прошлый год был чем-то невероятным — никто не ожидал что я могу так быстро вернуться в тур. Тем не менее, у меня была цель и я очень хотела ее добиться. Очень рада, что я здесь», - приводит слова Гаспарян Eurosport.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Гаспарян сыграет с 14-м номером рейтинга Элизой Мертенс из Бельгии.

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