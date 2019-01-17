Мугуруса обыграла Конту и вышла в третий круг Australian Open - Советский спорт
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Теннис17 января 2019 19:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Мугуруса обыграла Конту и вышла в третий круг Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге турнира Мугуруса обыграла британку Джоанну Конту со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты.

В активе 18-й ракетки мира Мугурусы девять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из пяти. У Конты, занимающей 38-е место в рейтинге, шесть эйсов и три брейка из пяти.

Соперницей Мугурусы в третьем круге Australian Open станет швейцарка Тимея Бачински, которая ранее выбила из турнира двух россиянок – Дарью Касаткину и Наталью Вихлянцеву.

#мугуруса гарбинье#конта джоанна#australian open#wta
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