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Теннис26 января 2019 06:38Источник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies TrophyАвтор: Липкин Антон

Шарапова посетила Эрмитаж (фото)

Российская теннисистка приехала на турнир St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербург.

30-я ракетка мира Мария Шарапова посетила в пятницу музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и после экскурсии рассказала о своих впечатлениях.

За полтора часа российская теннисистка вместе со своей командой познакомились с богатыми интерьерами залов Зимнего дворца и осмотрели некоторые экспонаты, на которых экскурсовод по своему усмотрению останавливала внимание.

«Я помню, как несколько лет назад мне мама рассказывала о Санкт-Петербурге, – приводит слова Шараповой официальный сайт турнира. – Она провела здесь несколько дней, у нее была очень насыщенная программа. У мамы остались самые лучшие впечатления.

Вообще мне очень понравился здесь каждый зал, они по-своему уникальные. Зал, в котором мы сейчас находимся (золотая гостиная императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II), очень золотой, очень красивый, просто восхитительный. Когда мы только сюда зашли, я была в полном восторге. Из картин, я думаю, мне больше всего понравился Рембрандт, у него очень интересные полотна».

#wta#шарапова мария
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