Касаткина вошла в первую десятку чемпионской гонки WTA

Других изменений в топ-10 не произошло.
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на десятое место в чемпионcкой гонке WTA, вытеснив из нее Арину Соболенко. Других изменений в топ-10 не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 28 января 2019 года
1. (1) Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) – 5375
3. (3) Каролин Возняцки (Дания) – 5086
4. (4) Наоми Осака (Япония) – 4740
5. (5) Петра Квитова (Чехия) – 4255
6. (6) Слоан Стивенс (США) – 3943
7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3850
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) – 3840
9. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3710
10. (14) Дарья Касаткина (Россия) – 3315
11. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3185
12. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3145
13. (11) Элиза Мертенс (Бельгия) – 3065
14. (16) Юлия Гергес (Германия) – 2995
15. (13) Серена Уильямс (США) – 2976
16. (15) Мэдисон Киз (США) – 2817
17. (17) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2725
18. (18) Каролин Гарсия (Франция) – 2600
19. (19) Эшли Барти (Австралия) – 2420
20. (21) Анетт Контавейт (Эстония) – 2375…
29. (29) Мария Шарапова (Россия) – 1602…
42. (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…
59. (58) Екатерина Макарова (Россия) – 972…
86. (85) Евгения Родина (Россия) – 699…
90. (88) Екатерина Александрова (Россия) – 672…
92. (90) Анастасия Потапова (Россия) – 656…
96. (95) Анна Блинкова (Россия) – 636