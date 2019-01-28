Касаткина вошла в первую десятку чемпионской гонки WTA

Теннис 28 января 2019 11:46 Источник: WTA Автор: Липкин Антон

Других изменений в топ-10 не произошло.

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на десятое место в чемпионcкой гонке WTA, вытеснив из нее Арину Соболенко. Других изменений в топ-10 не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 28 января 2019 года

1. (1) Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко

2. (2) Анжелик Кербер (Германия) – 5375

3. (3) Каролин Возняцки (Дания) – 5086

4. (4) Наоми Осака (Япония) – 4740

5. (5) Петра Квитова (Чехия) – 4255

6. (6) Слоан Стивенс (США) – 3943

7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3850

8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) – 3840

9. (9) Кики Бертенс (Голландия) – 3710

10. (14) Дарья Касаткина (Россия) – 3315

11. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3185

12. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3145

13. (11) Элиза Мертенс (Бельгия) – 3065

14. (16) Юлия Гергес (Германия) – 2995

15. (13) Серена Уильямс (США) – 2976

16. (15) Мэдисон Киз (США) – 2817

17. (17) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2725

18. (18) Каролин Гарсия (Франция) – 2600

19. (19) Эшли Барти (Австралия) – 2420

20. (21) Анетт Контавейт (Эстония) – 2375…

29. (29) Мария Шарапова (Россия) – 1602…

42. (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…

59. (58) Екатерина Макарова (Россия) – 972…

86. (85) Евгения Родина (Россия) – 699…

90. (88) Екатерина Александрова (Россия) – 672…

92. (90) Анастасия Потапова (Россия) – 656…

96. (95) Анна Блинкова (Россия) – 636