Остапенко вышла во второй круг турнира в Петербурге, где сыграет с Павлюченковой - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 22:52Источник: «Советский спорт»

Остапенко вышла во второй круг турнира в Петербурге, где сыграет с Павлюченковой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко на старте турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Франции Кристину Младенович – 6:1, 0:6, 6:0.

Встреча продолжалась один час 20 минут, за это время 22-я ракетка мира дважды подала на вылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

А у Младенович (44-я ракетка мира) ни одного эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из шести.

Таким образом, Остапенко вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова (32), победившая на старте турнира француженку Ализе Корне (50) – 7:5, 7:6 (7:4).

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