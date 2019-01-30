Анна Чакветадзе: Впечатление, что Шарапова потеряла любовь к теннису - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 17:45Источник: «Собеседник»Автор: Сметанникова Дарья

Анна Чакветадзе: Впечатление, что Шарапова потеряла любовь к теннису

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала выступление Марии Шараповой в текущем сезоне.

«Сейчас у нее происходит определенная потеря мотивации. Сначала весь мир превозносит, а потом втаптывает в грязь. Такое впечатление, что сейчас она несколько потеряла любовь к теннису, тот интерес, который у нее был. У нее всегда глаза горели. Это куда-то ушло. Не думаю, что проблема только в плече, которое она оперировала.

Мне бы очень не хотелось, чтобы она заканчивала карьеру. Каролина Возняцки была повержена – это лучик света для поклонников Шараповой. А она, между прочим, прошлогодняя победительница Australian Open. Чтобы обрести уверенность, ей надо победить таких соперниц несколько раз подряд.

Я верю в Шарапову. Она еще сможет выиграть турнир «Большого шлема», она великая теннисистка. Таких у нас никогда не было, особенно если вспоминать ее лучшие матчи. Я в нее верю», – цитирует Чакветадзе «Собеседник».

Ранее стало известно, что 31-летняя Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

#чакветадзе анна#шарапова мария#wta
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