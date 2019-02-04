Анастасия Павлюченкова: Говорить о результатах легко, но я делаю все возможное

Теннис 04 февраля 2019 20:15 Источник: «RT на русском»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что ей сложно проходить дальше четвертьфиналов на турнирах Большого шлема.

– Мне очень интересно, а чего от меня ждут побед на мейджорах? Мне кажется, говорить о результатах легко, но я делаю все возможное. Выход в четвертьфинал такого крупного и престижного турнира – это тоже успех.

Ментальных проблем я у себя не замечаю. Продолжаю работать, чтобы превзойти свои достижения на турнирах Большого шлема, – приводит слова Павлюченковой RT.

Напомним, Анастасия проиграла голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.