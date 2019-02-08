Арина Соболенко: Никогда не говорила, что Шарапова – мой кумир

Теннис 08 февраля 2019 17:29 Источник: «RT на русском» Автор: Сметанникова Дарья

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко рассказала о своих любимых теннисистках.

«Я никогда не говорила, что Мария — мой кумир. Просто в детстве мне нравилось смотреть, как она играет. Также мне всегда импонировал стиль Серены Уильямс и Вики Азаренко, их характеры.

Сравнение с Сереной? Конечно, это очень приятно. Все же Серена в свои лучшие годы была абсолютно непобедима! Разве не может не радовать сравнение с такой спортсменкой? Я бы позаимствовала у нее ее спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться, взять и забрать свое. У меня тоже есть эти качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс», - приводит слова Соболенко RT на русском.