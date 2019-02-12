Блинкова обыграла Севастову в первом круге турнира в Дохе - Советский спорт
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Теннис12 февраля 2019 17:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Блинкова обыграла Севастову в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира WTA в Дохе.

В первом круге Блинкова обыграла 12-ю ракетку мира из Латвии Анастасию Севастову со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

На счету Блинковой один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести. В активе Севастовой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три брейка из четырех.

Блинкова является единственной представительницей России на турнире в Дохе. За выходе в четвертьфинал россиянка сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

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