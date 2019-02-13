Блинкова проиграла Стрыцовой во втором круге турнира в Дохе

Теннис 13 февраля 2019 17:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Анна Блинкова была единственной представительницей России на турнире WTA в Дохе.

Во втором круге Блинкова проиграла чешской теннисистке Барборе Стрыцовой со счетом 0:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 55 минут.

За это время россиянка совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Стрыцова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейков из 23.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Стрыцова поспорит с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) – Анжелик Кербер (Германия).