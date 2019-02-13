Истомин обыграл Макдональда на старте турнира в Нью-Йорке - Советский спорт
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Теннис13 февраля 2019 20:57Источник: «Советский спорт»

Истомин обыграл Макдональда на старте турнира в Нью-Йорке

Узбекский теннисист Денис Истомин на старте турнира в Нью-Йорке (США) обыграл американца Маккензи Макдональда – 4:6, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась один час 38 минут, за это время Истомин (106-я ракетка мира) семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

А у Макдональда (82) три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, Истомин вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять еще один американец Рейлли Опелка (89).

#atp#истомин денис#макдональд маккензи
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