Истомин обыграл Макдональда на старте турнира в Нью-Йорке

Теннис 13 февраля 2019 20:57 Источник: «Советский спорт»

Узбекский теннисист Денис Истомин на старте турнира в Нью-Йорке (США) обыграл американца Маккензи Макдональда – 4:6, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась один час 38 минут, за это время Истомин (106-я ракетка мира) семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

А у Макдональда (82) три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, Истомин вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять еще один американец Рейлли Опелка (89).