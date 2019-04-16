Кузнецова получила приглашение на турнир в Праге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге. В рейтинге WTA 33-летняя спортсменка занимает 100-е место.
Напомним, что Кузнецова начала выступление в нынешнем сезоне на турнире в Лугано, где дошла до четвертьфинала, но проиграл чешке Кристине Плишковой. Россиянка не выступала с сентября 2018 года из-за травмы.
Действующей победительницей турнира в Праге является Петра Квитова.
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