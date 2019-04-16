Кузнецова получила приглашение на турнир в Праге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2019 16:38ТеннисСметанникова Дарья

Кузнецова получила приглашение на турнир в Праге

Турнир в Праге (Чехия) пройдет с 29 апреля по 4 мая.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге. В рейтинге WTA 33-летняя спортсменка занимает 100-е место.

Напомним, что Кузнецова начала выступление в нынешнем сезоне на турнире в Лугано, где дошла до четвертьфинала, но проиграл чешке Кристине Плишковой. Россиянка не выступала с сентября 2018 года из-за травмы.

Действующей победительницей турнира в Праге является Петра Квитова.

16/04 15:00Хоккей
Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
16/04 22:41Футбол
По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад  
16/04 18:24Футбол
Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
15/04 23:11Хоккей
«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного пораженияЧто говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/04 18:18Футбол
Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/04 13:37Футбол
Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
16/04 09:00Хоккей
Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/04 12:00Футбол
Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов.
Новости
01:52 Футбол Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»
01:41 Футбол Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк
01:37 Футбол Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом
01:30 Футбол Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы
01:23 Футбол Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
01:15 Футбол Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов
01:04 Хоккей Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
00:57 Футбол Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра
00:44 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс
00:34 Футбол Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы
00:16 Хоккей Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично
00:10 Баскетбол Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей
23:55 Футбол Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
23:37 Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы
23:13 Футбол Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»
22:51 Баскетбол Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых
22:45 Футбол Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика