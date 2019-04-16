Вавринка проиграл Чеккинато во втором круге турнира в Монте-Карло

Стэн Вавринка во втором круге турнира в Монте-Карло проиграл итальянцу Марко Чеккинато со счетом 6:0, 5:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 46 минут.
За это время швейцарский теннисист пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Итальянец совершил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейка из трех.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Чеккинато сыграет с аргентинцем Гидо Пельей.
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