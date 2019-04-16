Вавринка проиграл Чеккинато во втором круге турнира в Монте-Карло Швейцарец завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Стэн Вавринка во втором круге турнира в Монте-Карло проиграл итальянцу Марко Чеккинато со счетом 6:0, 5:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 46 минут.

За это время швейцарский теннисист пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Итальянец совершил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейка из трех.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Чеккинато сыграет с аргентинцем Гидо Пельей.