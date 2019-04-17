Севастовой может потребоваться операция на спине - Советский спорт
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17 апреля 2019 17:17ТеннисСпирин Дмитрий

Севастовой может потребоваться операция на спине

13-я ракетка мира латвийка Анастасия Севастова пропустит матч Кубка Федерации против Германии из-за травмы спины.

Немецкий Tennis Magazin сообщает, что полуфиналистка US Open-2018 консультировалась с несколькими врачами.

Возможно, для решения проблем со спиной ей придется перенести операцию.

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